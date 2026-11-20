Госдума приняла во втором чтении проект об изменениях в Налоговом кодексе Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс

Москва20 ноя Вести.Депутаты Госдумы на заседании 19 ноября одобрили во втором чтении законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ. Поправки были подготовлены в рамках проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы.

Согласно предложенным корректировкам, в части НДФЛ планируется объединить доходы от продажи имущества, дивиденды, проценты по вкладам и операции с ценными бумагами для применения прогрессивной шкалы.

В социальный вычет на лечение добавлены затраты на медицинские изделия. Уточнены правила имущественного вычета по процентам при рефинансировании ипотеки. Для военнослужащих предусмотрен беззаявительный порядок предоставления детского вычета, если у работодателя есть необходимые сведения.

В части НДС уточнен порядок обложения налогом товаров, которые физлица приобретают у иностранных продавцов через электронные торговые площадки.

Кроме того, поправки предполагают расширение перечня операций, не облагаемых НДС: теперь к ним относится безвозмездная передача любого имущества в доход государства, тогда как ранее освобождение действовало только для недвижимости.

В части упрощенной системы налогообложения (УСН) в Налоговом кодексе предлагается закрепить закрытый перечень видов деятельности, для которых регионы смогут устанавливать пониженные ставки. В него вошли, прежде всего, направления реального сектора — сельское хозяйство, производство и переработка.

Торговля, строительство, гостиничный бизнес, общепит и ряд других сфер в перечень не попали, поэтому региональные льготы для них устанавливать не смогут.

Страховые взносы: взносы "на травматизм" перейдут под администрирование Федеральной налоговой службой (ФНС) и будут включены в единый налоговый платеж. Срок их уплаты перенесут с 15-го на 28-е число следующего месяца, сведения будут отражаться в расчете по страховым взносам.

Кроме того, предлагается продлить на 2027 год пониженную ставку пеней для бизнеса и проиндексировать ряд налоговых штрафов.

Наряд с этим из законопроекта исключены несколько положений — в частности, поэтапное введение НДС на товары электронной торговли, блокировку карточек товаров как меру обеспечения уплаты налогов и налогообложение пунктов выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости.

Первое чтение законопроекта о внесении поправок в Налоговый кодекс прошло 29 октября 2026 года.