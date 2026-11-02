В Налоговом кодексе закрыли пять "лазеек" Поправки закрыли пять лазеек в Налоговом кодексе

Москва2 ноя Вести.Поправки в Налоговый кодекс, одобренные в первом чтении 29 октября, закрыли пять лазеек для налоговой оптимизации. Об этом РБК сообщили профильные юристы и налоговые консультанты.

Популярные способы минимизации налоговой нагрузки, которые потеряют актуальность с нововведениями, касаются как налога на доходы физических лиц (НДФЛ), так и налога на добавленную стоимость (НДС), а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и других.

Поправки в НК сделали невозможной выплату зарплаты под видом дивидендов, что позволяло уменьшить налоги.

Если человек фактически работает в компании, а выплаты, названные дивидендами, в действительности являются вознаграждением за его труд, существует риск их переквалификации. Законное распределение прибыли между участниками общества - совсем другая ситуация указал управляющий партнер "Соничев, Казусь и партнеры" Александр Казусь

Кроме того, закрыта возможность поставлять серый импорт под видом личных посылок с зарубежных площадок, а также использование паевых инвестиционных фондов (ПИФов) для налоговой отсрочки. Налог у пайщика возникал только при выплате дохода или погашении пая (при этом применялись ставки НДФЛ 13 или 15%). Однако некоторые фонды годами не выплачивали доходы пайщикам.

За счет этого фонды действительно могли использоваться и для налоговой оптимизации: в практике встречались кейсы, где субъекты выводили через них текущую прибыль бизнеса рассказывает юрист BGP Litigation Виктория Бобрик

Физлицам теперь закрыли лазейку с дарением "иных" имущественных прав не членам семьи. Например, дарение участия в долевом строительстве, чтобы не платить НДФЛ.

Последовательное использование налоговых льгот льгот резидентами региональных инвестиционных проектов (РИП) и территорий опережающего развития (ТОР).

Компания могла иметь один льготный статус, прекратить его, а затем получить другой статус и попытаться снова воспользоваться пониженным НДПИ уже на новом основании объясняет Казусь

Проект НК закрывает эту возможность - предыдущий льготный статус будет учитываться и сможет блокировать повторное применение пониженного НДПИ.