Москва30 окт Вести.Инвестирование средств в фонды, управляемые профессионалами, обеспечивает предсказуемость и потенциально более высокую доходность по сравнению с банковскими вкладами, с возможностью ежедневной продажи и получения средств без потери процентов. Об этом рассказал ИС "Вести" старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Борис Блохин.

Он объяснил, что при передаче денег в паевой инвестиционный фонд (ПИФ) под управление профессионального управляющего, важно разделять юридические гарантии (защиту от мошенничества и злоупотреблений) и финансовые гарантии (доходность). Главное, что нужно знать: государство и закон гарантируют строгий контроль за вашими деньгами, но никто не гарантирует доходность инвестиций. По закону управляющий не имеет права обещать или гарантировать какую-либо прибыль или сохранность капитала от рыночных падений.

Ключевую гарантию вы получаете в том, что профессиональный управляющий будет инвестировать ваши средства строго в соответствии с инвестиционной декларацией фонда. Если вы приобретаете фонд, например, денежного рынка, это значит, что там будут только низкорискованные инструменты денежного рынка. Если это фонд облигаций, только облигации. Если смешанный фонд, это значит, там может быть и акции, и драгметаллы. Каждый день управляющая компания размещает на денежном рынке всю сумму, которую вы передали, и вы каждый день получаете капитализацию на эти средства. Например, сейчас средняя ставка денежного рынка примерно равна ключевой ставке 14%. И каждый день эта ставка капитализируется рассказал Блохин

Он отметил, что сейчас многие банки дают проценты по вкладам, особенно если накладывается зарплатный проект, однако разница существует.

Фонды денежного рынка дают чуть больше ставку, чем банковские вклады. Но главное их отличие от банковского вклада — это то, что они торгуются на бирже, если это биржевые инвестиционные фонды, их можно продать каждый день и взять деньги без потери процентов. Ряд брокеров сразу же исполняют ваше поручение на вывод, а ряд брокеров, соответственно, частично вам выдадут средства, а расчеты, так как идут на следующий день, на следующий день выведите в полном объеме всего объяснил Блохин

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — это форма коллективных инвестиций, при которой деньги многих инвесторов объединяются в единый имущественный комплекс без образования юридического лица и передаются в доверительное управление профессиональной управляющей компании (УК).

Однако президент НАУФОР Алексей Тимофеев предупредил, что, инвестируя в ПИФы, нужно учитывать сопутствующие риски. Инвестиции в ценные бумаги - более рискованная форма распоряжения средствами, чем банковский вклад. Это необходимо учитывать, приобретая долю в паевом инвестиционном фонде (ПИФ).