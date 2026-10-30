Эксперт Блохин объяснил отличие инвестирования в ПИФ от вклада в банк Эксперт Блохин рассказал о тонкостях инвестирования в ПИФы

Москва30 окт Вести.Паевые инвестиционные фонды (ПИФы), в отличие от банковских вкладов, предлагают потенциально более высокую доходность, но сопряжены с определенными рисками, рассказал ИС "Вести" старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Борис Блохин.

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — это форма коллективных инвестиций, при которой деньги многих инвесторов объединяются в единый имущественный комплекс без образования юридического лица и передаются в доверительное управление профессиональной управляющей компании (УК).

Ключевое отличие заключается в том, что паевой инвестиционный фонд — это инвестиция. Инвестиция всегда связана с риском и с дополнительной доходностью. Вклад в банке гарантирует вам определенную доходность, при этом, если вы расторгаете его, как правило, вы теряете все проценты, и определенная сумма в размере 1 400 000 застрахована государством. Когда вы вкладываете в паевые инвестиционные фонды, вы можете заработать больше, но и риски на себя берете. Все потерять в паевых инвестиционных фондах достаточно сложно, но определенная просадка в случае просадки рынка возможна рассказал Блохин

Ранее президент НАУФОР Алексей Тимофеев предупредил, что инвестируя в ПИФы, нужно учитывать сопутствующие риски. Инвестиции в ценные бумаги - более рискованная форма распоряжения средствами, чем банковский вклад. Это необходимо учитывать, приобретая долю в паевом инвестиционном фонде (ПИФ).