Москва22 октВести.Руководители трех крупнейших управляющих компаний (УК) – "Альфа-капитала", "ВИМ инвестиций" и "Первой" предупредили министра финансов Антона Силуанова о распродаже госдолга в случае налогообложения пассивных доходов интервальных паевых инвестфондов (ИПИФ).
Представители УК направили в правительство письмо, с содержанием которого ознакомились "Ведомости".
Кабмин предложил ввести 15% налог на прибыль с дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей для ПИФов. В настоящее время налог возникает только с момента выплат доходов пайщиком, и его можно отсрочить.
Ранее Силуанов заявил, что средний плановый дефицит бюджета России на ближайшие три года составит 2% ВВП, что является небольшим показателем с учетом стоящих перед РФ глобальных задач.