Силуанова предупредили о распродаже госдолга при введении налога на ИПИФ

Правительство предупредили в каком случае начнется распродажа госдолга Силуанова предупредили о распродаже госдолга при введении налога на ИПИФ

Москва22 окт Вести.Руководители трех крупнейших управляющих компаний (УК) – "Альфа-капитала", "ВИМ инвестиций" и "Первой" предупредили министра финансов Антона Силуанова о распродаже госдолга в случае налогообложения пассивных доходов интервальных паевых инвестфондов (ИПИФ).

Представители УК направили в правительство письмо, с содержанием которого ознакомились "Ведомости".

Кабмин предложил ввести 15% налог на прибыль с дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей для ПИФов. В настоящее время налог возникает только с момента выплат доходов пайщиком, и его можно отсрочить.

Ранее Силуанов заявил, что средний плановый дефицит бюджета России на ближайшие три года составит 2% ВВП, что является небольшим показателем с учетом стоящих перед РФ глобальных задач.