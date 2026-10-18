Москва18 окт Вести.Председатель "Деловой России" Алексей Репик в интервью РБК заявил, что налог на прибыль и инвестиции противоречат друг другу. По его словам, если сейчас повысить налог на прибыль на 1–2 процентных пункта, "это будет катастрофа, просто убийство инвестцикла".

По его словам, в России 60% инвестиций финансируются за счет прибыли компаний.

Когда мы повышаем налог на прибыль, это убивает инвестиционный потенциал сказал Репик

С 1 января 2025 года правительство подняло ставку налога на прибыль с 20 до 25%. В бюджетном цикле на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов власти предложили новые налоговые изменения, в том числе налог на сверхдоходы в горно-металлургической отрасли на три года. Крупный бизнес при этом заявлял, что предпочел бы временное повышение налога на прибыль для всех на 0,5–1 п.п. вместо фискальных изъятий из отдельных секторов.

По мнению Репика, при повышении налога на прибыль нужно по-разному подходить к тем, кто инвестирует, и к тем, кто предпочитает выводить пассивные доходы.

Вы можете возразить, что я сам, выступая в Госдуме, предлагал повысить налог на прибыль до 30%. Да. Можно даже до 35% поднять, но при условии, что его можно будет уменьшить на 25 п.п. — через вычет для реинвестируемой прибыли указал председатель "Деловой России"

Речь об отложенном налоговом вычете, который отличается от действующего федерального инвестиционного вычета. Схема такова: компания создает новое предприятие, появляется новая налоговая база, и с нее бизнес получает право на вычет. По замыслу "Деловой России", инвестор, подтвердивший расходы, сможет оформить специальный инвестиционный налоговый сертификат. Этот документ даст право через пять лет получить вычет из налога с будущей прибыли проекта в размере до 50% от объема вложений.