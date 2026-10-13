СП выступила за повышение налога на сверхдоходы для золота СП считает необходимым повышение налога на сверхдоходы для золота

Москва13 окт Вести.Счетная палата (СП) считает необходимым повысит налог на золотодобывающие компании в новом бюджетном цикле и перейти от разовых сборов к системному налогообложению горной ренты. Об этом пишет РБК.

Уточняется, что решение объясняется ростом мировых цен на золото и высокой рентабельностью отрасли.

Так, подготовленный правительством законопроект о НДС предусматривает ставку 20% для золота против 30% для большинства других видов полезных ископаемых.

По данным анализа финансовых показателей недропользователей, фиксируется значительный потенциал дополнительных поступлений налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче при добыче драгоценных и цветных металлов, комплексных руд и сырья для производства минеральных удобрений.

Подчеркивается, что в период с 2020 по 2025 год законодательство не раз менялось для изъятия сверхдоходов от добычи твердых полезных ископаемых. Среди них – повышение НДПИ, привязка налоговых ставок к мировым ценам и введение разового налога на сверхприбыль.

5 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин России и представители бизнеса достигли компромисса по параметрам налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний.