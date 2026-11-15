Минфин предложил исключить из налога на сверхдоходы добычу марганца и хрома

Минфин предложил освободить добычу ряда металлов от налога на сверхдоходы Минфин предложил исключить из налога на сверхдоходы добычу марганца и хрома

Москва15 ноя Вести.Министерство финансов (Минфин) России выступило с инициативой исключить марганец, хром, вольфрам и молибден из перечня полезных ископаемых, подпадающих под налог на сверхдоходы. Такое заявление сделал статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По результатам обсуждений в правительстве мы предлагаем из налога на сверхдоход исключить марганец, хром, вольфрам и молибден сказал Сазанов

Замглавы Минфина пояснил, что указанное сырье практически не поставляется на экспорт и применяется главным образом при выполнении государственного оборонного заказа.

В конце октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о налоге на сверхдоходы от добычи полезных ископаемых.