Москва8 окт Вести.В ближайшие годы в России могут открыть новые месторождения рубинов и сапфиров, в 2026 году планируется потратить 34,5 миллиона рублей на геологоразведку. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

В ведомстве отметили, что сейчас в нескольких регионах страны геологи ищут корунд – минерал, из которого получаются рубины и сапфиры.

На корунд работы проводятся на территории Республики Бурятия и Коми, на изумрудное сырье – в Свердловской области, а на янтарь – в Калининградской области рассказали в министерстве

В Минприроды рассчитывают, что системное проведение геологоразведочных работ приведет к существенному приросту запасов уже в ближайшие годы. Как подчеркнули в министерстве, такие месторождения относятся к категории редких, поэтому каждый проект имеет стратегическое значение для отрасли.