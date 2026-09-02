Роснедра: для сохранения добычи алмазов России нужны новые месторождения Открытие новых месторождений в Якутии поддержит добычу алмазов в России

Москва2 сен Вести.Для сохранения добычи алмазов России нужны новые месторождения на 400 миллионов карат. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов. По его словам, к 2035 году действующие активы будут практически исчерпаны, что приведет к снижению алмазодобычи.

Для поддержания уровня добычи алмазов необходимо открытие в ближайшее время месторождений с суммарными ресурсами не менее 400 миллионов карат отметил Казанов

Он добавил, что до 2030 года планируется найти новые месторождения в Якутии, Архангельской области и Красноярском крае. Цель по ресурсам - 141 миллион карат. Такое наращивание объемов добычи поможет сгладить падение показателей в будущем десятилетии.