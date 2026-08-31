Глава Роснедр назвал регион, где в России добывают александриты Глава Роснедр Казанов: запасы драгоценных камней есть в Свердловской области

Москва31 авг Вести.Редкие драгоценные камни александриты добывают на Малышевском месторождении в Свердловской области, сообщил руководитель Роснедр Олег Казанов в беседе с РИА Новости.

Запасы александрита не только есть, но и вовлечены в разработку. Они составляют 1,6 тысячи килограммов и находятся на Малышевском месторождении. Еще 157 килограммов учтены в Мариинском техногенном месторождении рассказал Казанов

Он также рассказал, что на трех месторождениях в том же регионе есть сапфиры и рубины, запасы которых суммарно составляют почти 23 тысячи карат, однако их добыча в стране не ведется и планы по освоению пока не обсуждаются.