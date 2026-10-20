Ученый: новые месторождения редкоземельных металлов могут быть открыты в Сибири В Сибири возможно открытие новых месторождений редкоземельных металлов

Москва20 окт Вести.Открытие новых месторождений редкоземельных металлов в России связано с передовыми методами анализа уже известных залежей природных ископаемых в Сибири. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН Илья Прокопьев.

Перспективы открытия новых участков есть, [специалисты] работают, фланговые зоны изучают и так далее. Судя по тому, что сейчас активно развивается Ангаро‑Енисейский кластер, там есть ряд объектов, которые стоят на первой очереди - все это объекты сибирского региона цитирует ТАСС выступление ученого на международной конференции SKIF-2026

Как считает Прокопьев, в открытии будущих месторождений в РФ помогут методы синхротронного излучения, которые позволяют в сотни раз ускорить анализ поисковых проб и кернов.

Метод с высокой точностью (на уровне микронов) позволяет определять содержание и пространственное распределение рудных элементов. Это существенно повышает эффективность выявления перспективных участков и открытия новых месторождений уточняется в публикации

Согласно данным, которые привел ученый, основные разведанные запасы редкоземельных металлов в России сосредоточены в Мурманской области (13, 2 млн т), Якутии (8,5 млн т) и Красноярском крае (2,9 млн т).

Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры с Китаем, Индией и странами Ближнего Востока по проектам добычи редкоземельных минералов в Сибири.