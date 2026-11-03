Москва3 ноя Вести.Россия обладает одними из крупнейших в мире запасов редкоземельных металлов, но производит их мало, так как на них нет высокого спроса. Об этом заявил ИС "Вести" автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

Россия входит, по разным оценкам, в топ-3, в топ-5 мировых держав по запасам редкоземельных металлов. Но мы никогда не входили в мировой топ производства редкоземельных металлов. В Китае производится больше 270 тыс. тонн редкоземельных металлов, в России - 2,6 тыс. тонн. Проблема - в цепочке производств. Просто для того, чтобы производить в больших масштабах редкие земли нужен спрос сказал Огородников

Китайские власти вкладывали ресурсы в отрасль разведки, добычи и производства редкоземельных металлов. К первой половине текущего тысячелетия они получили результат, добавил эксперт.