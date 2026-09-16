Москва16 сен Вести.Нехватка воды в мире — это, в первую очередь, кризис продовольствия и промышленности, но Россия имеет конкурентные преимущества для его преодоления благодаря комплексному подходу к ресурсам.

Об этом рассказал ИС "Вести" автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

Глобальный дефицит пресной воды, усугубляемый климатическими изменениями и геополитическими конфликтами, становится ключевой угрозой для мировой экономики, продовольственной безопасности и энергетики, превращая воду в стратегический ресурс, способный вызвать новые конфликты.

Как отметил эксперт, вода является важнейшим элементом для стабильной работы энергетического сектора, причем это утверждение справедливо для всех типов генерации, а не только для АЭС. Европа, традиционно считавшаяся континентом с избытком водных ресурсов, теперь стоит перед угрозой их систематической нехватки на ежегодной основе.

Все это лето мы наблюдаем кризис засухи в Европе периодически засуха настигает Индию. Хроническая проблема для Центральной Азии, для Юго-Восточной Азии и, конечно, для стран Африки. Из 10 литров потребляемых человеком, семь литров используется в сельском хозяйстве. 2 литра в промышленности и только один литр в быту. И в этом плане нехватка воды — это, в первую очередь, кризис продовольствия, а во-вторых, целесообразность или нецелесообразности промышленного производства рассказал Огородников

По его словам, пресная вода становится золотом — стратегическим ресурсом, который уже в ближайшие десятилетия может оказаться важнее нефти и газа. Он отметил, что Россия находится в крайне выгодном положении. Обладая 10% мировых запасов воды, наша страна уверенно занимает второе место, пропустив вперед только Бразилию. В пятерку лидеров также вошли Канада, США и Китай, каждый из которых контролирует около 6,5% водных богатств планеты.

На изобилие воды не надо смотреть как на божью благодать, которая сразу определяет, что у нас должны колоситься поля и расти всякие водные заводы. Все-таки нужно смотреть на комплекс имеющихся ресурсов в том числе дешевую энергию, компетенции, кадры, логистику. И в этом плане у России достаточно высокие преимущества по сравнению с другими странами рассказал Огородников

Исходя из прогнозов Всемирного института ресурсов, 51 из 164 стран и территорий к 2050 году будут испытывать высокий или чрезвычайно высокий уровень нехватки воды. То есть дефицит охватит почти треть населения земного шара.

Ранее Немецкий исследовательский институт геонаук сообщал, что в ФРГ зафиксирован дефицит воды в размере 25 миллионов тонн. Наибольшие проблемы с водой наблюдаются на юге и юго-запале Германии. Также ученые предупреждают, что запасы водных ресурсов могут не восстановиться до конца года даже при условии сильных дождей, так как испарение влаги из почвы и водоемов идет слишком быстро.