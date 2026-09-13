ФРГ может столкнуться с жесткой нехваткой воды В Германии зафиксирован дефицит воды в 25 млн тонн

Москва13 сен Вести.В ФРГ зафиксирован дефицит воды в размере 25 миллионов тонн. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на Немецкий исследовательский институт геонаук.

Наибольшие проблемы с водой наблюдаются на юге и юго-запале Германии. Также ученые предупреждают, что запасы водных ресурсов могут не восстановиться до конца года даже при условии сильных дождей, так как испарение влаги из почвы и водоемов идет слишком быстро.

В июне 2026 года по всей стране наблюдался дефицит воды в 25 миллиардов тонн в сравнении со средним значением многолетних наблюдений. Это соответствует более чем половине объема воды Боденского озера или 10 миллионам олимпийских бассейнов отмечает газета

Кроме того, добавляют журналисты, данные о дефиците не учитывают жару и засуху в Европе в 2026 году.

Между тем агентство DPA публикует заявление представителя торгово-промышленной палаты федеральной земли Рейнланд-Пфальц Николь Рабольд. Она утверждает, что обмеление Рейна грозит крупным экономическим ущербом. Ситуация, по словам Рабольд, критическая.

В Кильском институте мировой экономики, в свою очередь, отметили, что критическое падение уровня воды в Рейне может стоить экономике ФРГ 0,1-0,2% ВВП. Это связно с тем, что суда, курсирующие по реке, приходится загружать только на 20%, чтобы они не сели на мель.