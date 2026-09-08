Москва8 сен Вести.Благодаря значительному увеличению своих запасов урана и наличию полного комплекса атомной промышленности, Россия в 2040 году станет лидером в новой "урановой эры", обеспечивающей энергией развитие искусственного интеллекта и дата-центров. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" китаевед, публицист Николай Вавилов.

К 2040 году доля России в мировых поставках урана может вырасти до 36%, что, по мнению экспертов, усилит зависимость Запада от российского ядерного топлива на фоне растущего спроса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование компании CSA.

Это 36% от мировых запасов урана будут в России, а было 5%. Но это просто какая-то космическая победа. То есть, Россия на наших глазах становится лидером - от нефтяной эры переходит к урановой, а это и дата-центры, и искусственный интеллект, и вычисления. Мы становимся во главе этой системы, но в отличие от Казахстана, у нас полный комплекс атомной промышленности заявил Вавилов

Ранее из доклада британской неправительственной организации Centre for Strategic Advantage (CSA) сообщалось, что более трети мировых поставок урана (36%) может приходиться на Россию к 2040 году. В документе также отмечается, что западные страны неспособны покрыть спрос из-за нехватки инвестиций и задержек с выдачей разрешений на новые проекты, тогда как мощности РФ по добыче продолжают расти. Руководитель специальных проектов CSA Гарет Хейвуд заявил, что к 2040 году зависимость западных стран от добываемого в России урана может стать сопоставимой с их зависимостью от российской нефти и газа в 2022 году.