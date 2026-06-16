В 2026 году ЕС нарастил импорт обогащенного урана из РФ почти в 8 раз

Евросоюз нарастил закупки обогащенного урана из России почти в 8 раз В 2026 году ЕС нарастил импорт обогащенного урана из РФ почти в 8 раз

Москва16 июн Вести.Евросоюз с января по апрель текущего года нарастил импорт обогащенного урана из РФ почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало агентство РИА Новости на основе данных Евростата.

За январь-апрель 2026 года закупки ЕС российского обогащенного урана суммарно составили 163,5 миллиона евро, что в 7,9 раза больше, чем за тот же период предыдущего года.

Стоимость его экспорта в апреле составила 89,8 миллиона евро – в полтора раза больше, чем в марте. С ноября 2025 года объемы закупок стали максимальными.

В 2026 году уран у РФ закупали Франция – на 141,2 миллиона евро, Германия – на 13,8 миллиона и Нидерланды – почти на 8,6 миллиона.

Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств, Россия сохраняет готовность по вывозу обогащенного урана с территории Ирана. Глава государства отметил, что разбавленный иранский уран можно было бы в перспективе использовать для мирных атомных программ в Иране под контролем МАГАТЭ.