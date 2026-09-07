FT: доля России в мировых поставках урана может превысить треть к 2040 году

На Западе опасаются зависимости от российского урана FT: доля России в мировых поставках урана может превысить треть к 2040 году

Москва7 сен Вести.Доля России в мировых поставках добываемого урана с учетом зарубежных активов может достичь 36% к 2040 году. Это способно усилить зависимость западных стран от российских поставок на фоне роста спроса на топливо для атомных электростанций, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование компании CSA.

Согласно оценке CSA, даже при сохранении всеми странами заявленных, планируемых и перспективных объемов производства и полной загрузке действующих мощностей доля российского урана на мировом рынке может составить 36%.

К 2040 году Россия может взять под контроль более трети поставок добываемого урана пишет издание

Руководитель специальных проектов CSA Гарет Хейвуд заявил, что к 2040 году зависимость западных стран от добываемого в России урана может стать сопоставимой с их зависимостью от российской нефти и газа в 2022 году.

Financial Times связывает усиление позиций России с дефицитом урана, который возник из-за недостаточного интереса инвесторов к новым проектам и задержек с получением разрешений на разработку месторождений. Одновременно строительство новых атомных электростанций увеличивает перспективный спрос.

Аналитики ожидают дальнейшего роста добывающих мощностей в России и на предприятиях, контролируемых российскими компаниями.

Еврокомиссия ранее заявляла о планах запретить импорт российского урана в ЕС. При этом Россия остается крупным поставщиком обогащенного урана для европейских реакторов.

В США закон о запрете импорта российского урана, подписанный Джо Байденом в мае 2024 года, предусматривает действие ограничений до 2040 года, с возможностью исключений до 2028 года при разрешении Минэнерго США.