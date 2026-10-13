Эксперт: Россия уравняет свои доли на рынках традиционной и новой энергетики Эксперт Огородников: Россия может претендовать на 10% мирового рынка меди

Москва13 окт Вести.Россия сохраняет стабильную долю в 10% на традиционном рынке нефти, а в скором времени сумеет достичь этого показателя и на перспективном рынке меди, которая является ключевым металлом энергоперехода. Об этом ИС "Вести" рассказал автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

По его словам, у России сегодня 8% мировых запасов меди (примерно 102,8 миллиона тонн по оценкам 2026 года), но залегает она в труднодоступных местах.

На месторождении Удокан в Забайкалье уже запущена первая очередь добычи. На Чукотке строят Баимский горно-обогатительный комбинат (ГОК). В Хабаровском крае развивают Малмыж. К 2030 году добыча может вырасти до двух с четвертью миллиона тонн.