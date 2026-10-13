Москва13 октВести.Россия сохраняет стабильную долю в 10% на традиционном рынке нефти, а в скором времени сумеет достичь этого показателя и на перспективном рынке меди, которая является ключевым металлом энергоперехода. Об этом ИС "Вести" рассказал автор канала "Графономика" Евгений Огородников.
По его словам, у России сегодня 8% мировых запасов меди (примерно 102,8 миллиона тонн по оценкам 2026 года), но залегает она в труднодоступных местах.
На месторождении Удокан в Забайкалье уже запущена первая очередь добычи. На Чукотке строят Баимский горно-обогатительный комбинат (ГОК). В Хабаровском крае развивают Малмыж. К 2030 году добыча может вырасти до двух с четвертью миллиона тонн.
Россия может претендовать на 10% мирового рынка меди. На том же нефтяном рынке Россия занимает ту же долю - порядка 10%. И с этой точки зрения медь, как металл энергоперехода, выступает в роли металла будущей энергетики. И, соответственно, Россия просто сохранит долю 10% на рынке ископаемого топлива и 10% на рынке меди как некой альтернативной энергетикисказал Евгений Огородников