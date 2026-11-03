Москва3 ноя Вести.Китайские власти вкладывали ресурсы в отрасль разведки, добычи и производства редкоземельных металлов. К первой половине текущего тысячелетия они получили результат, заявил ИС "Вести" автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

Китайские власти вкладывали административные, экономические, людские, финансовые ресурсы десятилетиями, просто субсидировали [редкоземельную] отрасль, чтобы она была. И вот результат многолетней политики - Китай доминирует на этом рынке, и никто не может с ним соревноваться по экономике производства. В любом другом месте стоимость производства редкоземельных металлов будет кратно выше, чем в Китае указал Огородников

Россия обладает одними из крупнейших в мире запасов редкоземельных металлов, но производит их мало, так как на них нет высокого спроса, добавил он.