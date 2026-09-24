Эксперт Лузянин рассказал, какие рычаги давления на США есть у Китая Лузянин: редкоземы и курс юаня – ключевые рычаги давления Китая на США

Москва24 сен Вести.Главными рычагами давления Китая на Соединенные Штаты являются экспорт редкоземельных металлов и курс юаня. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Сергей Лузянин.

По словам эксперта, Китай является абсолютным лидером по редкоземельным металлам и использует этот инструмент.

Что касается инструментов давления Китая, то, действительно, редкоземельные металлы и их экспорт, где Китай лидер абсолютный, это один из самых чувствительных рычагов давления и влияния на США в данном случае. Причем ведь Пекин как бы точечно иногда варьирует этот инструмент, но вот на пике американо-китайской торговой войны он это использовал полностью, на 100%. И сейчас мы видим результаты. [Президент США Дональд] Трамп пошел на попятную заявил Лузянин

Политолог также рассказал о влиянии курса юаня.

Конечно, кроме редкоземельных металлов есть и другие инструменты давления Китая. Это курс юаня. Кстати, сейчас курс юаня поднял Китай, как бы немножко сделав уступку Вашингтону. При том, что сама торговля китайско-американская, она ведь тоже в сторону Китая. Она сегодня оценивается где-то 625-630 млрд долларов, из них 70% – это китайский импорт в США, то есть абсолютное положительное сальдо, и в плане инвестиций тоже, конечно, Китай заинтересован в открытии китайских производительных, производственных комплексов на территории США, опять же, используя как бы рычаги давления свои, и не только редкоземельные металлы, но и ряд эффективных технологических линий сказал Лузянин

Ранее эксперт заявлял, что Китай играет вдолгую и постепенно выдавливает Соединенные Штаты с ведущих позиций без жестких эскалаций.