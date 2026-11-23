С начала 2026 года в России открыли 250 месторождений стратегического сырья

В РФ открыли 250 месторождений стратегического сырья с начала 2026 года С начала 2026 года в России открыли 250 месторождений стратегического сырья

Москва23 ноя Вести.В России открыли 250 месторождений стратегического сырья с начала 2026 года. Твердые полезные ископаемые составляют 239 месторождений из этого числа, заявили в Минприроды РФ.

Подчеркивается, что крупнейшим открытием на данный момент является золоторудное месторождение Морозова в Забайкальском крае. Запасы золота там составляют 37 тонн, а серебра — 13,6 тонны.

Несмотря на то что большой блок запасов будет поставлен на государственный баланс в конце декабря, сегодня в стране открыто уже 250 месторождений стратегического сырья отмечается в сообщении

Месторождение медно-никелевых руд Дальнее в Красноярском крае также упоминается в списке значимых объектов. Его запасы включают в себя 169,6 тысячи тонн никеля, свыше восьми тысяч тонн кобальта, 250 тысяч тонн меди, 242 тонны платиноидов, 9,5 тонны золота, а также почти 67 тонн серебра.

16 ноября руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов заявил, что выявлять перспективные участки для поиска полезных ископаемых помогает ИИ.