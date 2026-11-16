Москва16 ноя Вести.Геологоразведка помогает выявлять отечественные запасы сырья, которые могут использоваться для замещения зарубежных поставок. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов.

По его словам, Россия получает из-за рубежа 29 видов сырья, включая редкоземельные металлы. При этом до 2022 года поставки из-за границы определялись преимущественно экономической выгодой, однако затем возникла необходимость снижать зависимость от импорта.

С точки зрения импортозамещения здесь два аспекта возникает. Во-первых, какую роль геологоразведка имеет в импортозамещении, которое осуществляет вся экономика страны, с другой стороны, как геологоразведка импортозамещается сама, потому что она тоже была сильно зависима от импортного оборудования, технологий. По первому здесь все достаточно активно развивается по части видов сырья. Их 17, если считать редкие земли как один вид, если считать, что их 13, вообще 29 видов сырья, по которым мы осуществляем поставки из зарубежных источников. Если до 2022 года это воспринималось как экономическая реальность, если из-за рубежа было выгоднее, оттуда и везли, то после 2022 года возникла ситуация, когда это стало вопросом безопасности. Здесь государство, конечно, обязано было обратить и обратило внимание на то, что необходимо замещать импортные поставки сырья... Все-таки геологоразведка – это длительное событие. Она начинается с анализа ситуации, и этот анализ ситуации приводит к выводу о том, что по значительному количеству импортозависимых видов сырья у нас в стране достаточные качественные запасы. То, что они не добываются, это связано... с проблемами скорее экономики, которая не готова их в значительном виде потреблять отметил Казанов

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