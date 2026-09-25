Москва25 сен Вести.Российский обогатительный комплекс эффективнее западного, поскольку способен извлекать уран из такой руды, которую уже не берутся разрабатывать за рубежом. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

В частности, эксперт сравнил отечественные предприятия отрасли с европейскими.

С точки зрения конкуренции российский обогатительный комплекс, наверное, один из самых эффективных в мире. Например, европейские обогатительные компании поставляли в Россию низкообогащенный уран, то есть уже уран, из которого извлекли ценный компонент уран-235, потому что российский комплекс может брать низкообогащенные, извлекать дополнительные элементы урана-235 из той руды, из которой европейский извлечь уже не может пояснил Огородников

Он также рассказал, что более 25 лет назад было заключено соглашение, в рамках которого российский высокообогащенный уран стали превращать в топливо для ядерных электростанций и направлять в США, а спустя год было заключено соглашение о переработке плутония. Россия выполнила во многом свою часть соглашения, а США не смогли придумать технологию, как плутоний сжигать на атомных электростанциях. В итоге Россия вышла из этого соглашения, а США так и не приступили к его реализации.

Ранее сообщалось, что США требуют от компаний ускорить обогащение урана из-за угрозы дефицита.