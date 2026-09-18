США требуют от компаний ускорить обогащение урана из-за угрозы дефицита Reuters: США добиваются ускоренного обогащения урана для избежания дефицита

Москва18 сен Вести.Белый дом обратился к компаниям по обогащению урана, включая французскую Orano и американские Centrus и General Matter, с призывом ускорить наращивание производственных мощностей из-за угрозы дефицита. Об этом сообщил первый заместитель помощника министра энергетики США Майкл Гофф, его слова цитирует Reuters.

Согласно данным агентства, в качестве стимулов Вашингтон предложил контракты с выплатами за достижение определенных этапов.

По словам Гоффа, около 900 миллионов долларов государственных субсидий на строительство новых объектов будут предоставляться компаниям при условии соблюдения установленных сроков пишет Reuters

Заместитель министра энергетики США Джеймс Дэнли, выступая на ядерной конференции в Париже, заявил агентству, что Вашингтон намерен "как можно быстрее устранить как можно больше узких мест".

Как сообщает Reuters, администрация президента США Дональда Трампа ставит целью значительное наращивание атомной генерации. Это связано с ростом энергопотребления, вызванным в том числе бумом дата-центров и искусственного интеллекта.