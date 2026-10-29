Госдума одобрила в первом чтении налог на сверхдоходы недропользователей

В России введут налог на сверхдоходы от добычи полезных ископаемых Госдума одобрила в первом чтении налог на сверхдоходы недропользователей

Москва29 окт Вести.Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о налоге на сверхдоходы от добычи полезных ископаемых. Документ входит в бюджетный пакет на 2027–2029 годы и предусматривает изъятие части дополнительных доходов компаний, полученных благодаря благоприятной конъюнктуре мировых рынков.

Налог будет взиматься при росте средней мировой цены соответствующего сырья минимум на 10% по сравнению с базовым показателем 2025 года. Ставка составит 30%, для золота — 20%.

Мера затронет отдельные виды руд черных и цветных металлов, горно-химическое сырье и полупродукты с содержанием драгоценных металлов. Законопроект предусматривает особый порядок уплаты налога в 2027–2028 годах.