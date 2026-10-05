Силуанов сообщил о компромиссе по налогу для горно-металлургического сектора Минфин и бизнес согласовали налог на сверхдоходы горнодобывающих компаний

Москва5 окт Вести.Минфин России и представители бизнеса достигли компромисса по параметрам налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний (ГМК). Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам главы Минфина, вопрос обсуждался на встрече с бизнесом и вызывал у компаний наибольшую обеспокоенность.

Мы на самом деле очень хорошую работу провели, встретились с бизнесом и нашли компромисс по налогу на сверхдоходы. Их больше всего этот налог волновал. Сделали так, что те, у кого всплески есть, там их и сгладили сказал Силуанов

Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы предусматривает изменение налогообложения природной ренты. Для отдельных добывающих организаций горно-металлургического комплекса предлагается установить налог в размере 30% от дополнительного дохода, полученного за счет роста мировых цен на твердые полезные ископаемые относительно базового уровня 2024 года. Для золота ставка составит 20%.

Необходимость изменений Минфин объяснял резким ростом мировых цен на драгоценные и цветные металлы, а также удобрения в 2025 году. В ведомстве рассчитывают, что новая мера позволит увеличить доходы бюджетной системы.