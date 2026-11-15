Минфин не поддерживает налог на сверхдоходы для банков и игорного бизнеса

Минфин не поддерживает налог на сверхдоходы для банков, МФО и игорного бизнеса Минфин не поддерживает налог на сверхдоходы для банков и игорного бизнеса

Москва15 ноя Вести.Министерство финансов России не поддержало предложение распространить налогообложение сверхдоходов на банки, микрофинансовые организации (МФО) и организаторов азартных игр. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, его слова передает ТАСС.

Включение этих организаций в действие законопроекта сейчас не соответствует его предмету, отметил Сазанов. Он пояснил, что речь идет о конъюнктурных доходах, связанных с изменением цен на мировых рынках на добытые полезные ископаемые и полезные компоненты. При этом банки, МФО и организаторы азартных игр не занимаются добычей полезных ископаемых.

Соответственно, мы сейчас не можем поддержать эти поправки сказал Сазанов

Он также напомнил, что налогообложение организаций, работающих в сфере азартных игр, было скорректировано совсем недавно. Их сделали плательщиками налога на прибыль, а также изменили порядок налогообложения доходов от игорной деятельности.

Ранее Минфин России выступил с инициативой исключить марганец, хром, вольфрам и молибден из перечня полезных ископаемых, подпадающих под налог на сверхдоходы.