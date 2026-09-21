Москва21 сенВести.Министерство финансов России не собирается продавать крупные пакеты акций государственных компаний, кроме тех, что уже были объявлены, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью ИС "Вести".
Он напомнил, что планируется продажа акций "Аэрофлота", аэропорта Шереметьево, а также Новороссийского торгового порта.
Они, собственно, все обсуждались. Больше пока из крупных компаний мы не планируем осуществлять какие-то продажисказал Силуанов
Ранее в России впервые произошла реприватизация IT-компаний. Правительство РФ выставило на продажу компании "Статус комплайнс" и "Инфорион".