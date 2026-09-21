Минфин не планирует новых крупных продаж акций госкомпаний, заявил Силуанов Силуанов: Минфин не собирается продавать значительные пакеты акций госкомпаний

Москва21 сен Вести.Министерство финансов России не собирается продавать крупные пакеты акций государственных компаний, кроме тех, что уже были объявлены, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью ИС "Вести".

Он напомнил, что планируется продажа акций "Аэрофлота", аэропорта Шереметьево, а также Новороссийского торгового порта.

Они, собственно, все обсуждались. Больше пока из крупных компаний мы не планируем осуществлять какие-то продажи сказал Силуанов

Ранее в России впервые произошла реприватизация IT-компаний. Правительство РФ выставило на продажу компании "Статус комплайнс" и "Инфорион".