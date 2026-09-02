Минфин планирует к концу 2026 года продать госпакет "Шереметьево"

Минфин намерен продать госпакет аэропорта "Шереметьево" до конца года Минфин планирует к концу 2026 года продать госпакет "Шереметьево"

Москва2 сен Вести.Продажа госпакета аэропорта "Шереметьево" может состояться ближе к концу 2026 года. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, которые приводит агентство "Интерфакс", сейчас ведомство ждет отчетность за первое полугодие.

Надеемся продать в этом году, но будет зависеть от корпоративных процедур сказал Моисеев

Замминистра подчеркнул, что на основании отчетности за первое полугодие, которая должна поступить в скором времени, будет сделана оценка, и актив выставят на торги.

6 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об исключении Международного аэропорта Шереметьево из перечня стратегических предприятий.