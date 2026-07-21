Москва21 июл Вести.Международный аэропорт Внуково выкупит у Международного аэропорта Шереметьево 25% в его дочернем ООО "Перспектива" – компании, которая контролирует группу Домодедово, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к этим авиагаваням.

Аэропорт Внуково войдет в капитал подконтрольного Шереметьево ООО "Перспектива", которое ранее выкупило у Росимущества Домодедово говорится в публикации

По словам собеседников издания, переговоры велись последние несколько месяцев. Другие подробности сделки пока не приводятся.