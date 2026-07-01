Москва1 июлВести.Международный аэропорт Внуково столкнулся с режимом отправления и приема рейсов по согласованию. Об этом сообщает Росавиация.
В 09.48 мск ведомство опубликовало сообщение, что в воздушной гавани на юго-западе от Москвы рейсы согласовываются с соответствующими органами.
Это вызвано введением временных ограничений на использование воздушного пространства вблизи аэропорта.
Возможны корректировки в расписании рейсовуточняется в материале пресс-службы Росавиации
Ранее аналогичные меры были применены в Домодедово.