Аэропорт Внуково отправляет и принимает рейсы по согласованию

Рейсы во Внуково начали осуществлять по согласованию вслед за Домодедово Аэропорт Внуково отправляет и принимает рейсы по согласованию

Москва1 июл Вести.Международный аэропорт Внуково столкнулся с режимом отправления и приема рейсов по согласованию. Об этом сообщает Росавиация.

В 09.48 мск ведомство опубликовало сообщение, что в воздушной гавани на юго-западе от Москвы рейсы согласовываются с соответствующими органами.

Это вызвано введением временных ограничений на использование воздушного пространства вблизи аэропорта.

Возможны корректировки в расписании рейсов уточняется в материале пресс-службы Росавиации

Ранее аналогичные меры были применены в Домодедово.