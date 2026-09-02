Минфин после паузы разместил ОФЗ на сумму 1 трлн рублей.

Минфин разместил ОФЗ на 1 трлн рублей Минфин после паузы разместил ОФЗ на сумму 1 трлн рублей.

Москва2 сен Вести.Министерство финансов России разместило на аукционе облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29031 на 1 трлн рублей. По данным материалов министерства, датой погашения назначено 29 июля 2042 года.

Средневзвешенная цена реализации составила 92,5122% от номинала. Выручка от размещения достигла 938,9 млрд руб.

Минфин также намерен продать госпакет аэропорта "Шереметьево" до конца года. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).