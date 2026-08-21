Правительство решило использовать "золотую акцию" в Шереметьево Кабмин РФ задействует "золотую акцию" для управления аэропортом Шереметьево

Москва21 авг Вести.Правительство России решило использовать специальное право – "золотую акцию" – на участие государства в управлении АО "Международный аэропорт Шереметьево".

Использовать специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом "Международный аэропорт Шереметьево" цитирует документ ТАСС

При этом правительство должно обеспечить сохранение основного вида деятельности аэропорта и модернизацию его мощностей.

Решение принято во исполнение указа президента от 6 августа, которым разрешили приватизацию Шереметьево.

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому государство получит специальное право ("золотую акцию") в отношении акционерного общества "Международный аэропорт Шереметьево".

Наличие "золотой акции" позволит государству направлять своих представителей в совет директоров и ревизионную комиссию компании, а также ветировать ключевые решения, касающиеся изменения уставного капитала, ликвидации или реорганизации общества и совершения крупных сделок.