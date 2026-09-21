Москва21 сенВести.В Минфине России допустили возможность продажи части принадлежащих государству акций "Аэрофлота" в 2026 или 2027 году. Об этом журналистам заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, его слова передает ТАСС.
Допускаю оба варианта. Вопрос в рыночной конъюнктуре. То есть сделка как таковая в правовом смысле готова. Будем смотреть за рыночной конъюнктуройсказал он
Ранее сообщалось, что Минфин также намерен продать госпакет акций аэропорта "Шереметьево". Это планируется сделать к концу текущего года.