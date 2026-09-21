В Минфине не исключили продажу части акций "Аэрофлота" в 2026-2027 гг.

Минфин допустил продажу части акций "Аэрофлота" в 2026-2027 гг. В Минфине не исключили продажу части акций "Аэрофлота" в 2026-2027 гг.

Москва21 сен Вести.В Минфине России допустили возможность продажи части принадлежащих государству акций "Аэрофлота" в 2026 или 2027 году. Об этом журналистам заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, его слова передает ТАСС.

Допускаю оба варианта. Вопрос в рыночной конъюнктуре. То есть сделка как таковая в правовом смысле готова. Будем смотреть за рыночной конъюнктурой сказал он

Ранее сообщалось, что Минфин также намерен продать госпакет акций аэропорта "Шереметьево". Это планируется сделать к концу текущего года.