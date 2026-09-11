Москва11 сен Вести.В IT‑секторе России произошел первый случай реприватизации: правительство выставило на продажу компании "Инфорион" и "Статус комплайнс", сообщают "Ведомости" со ссылкой на распоряжение правительства.

"Инфорион" и "Статус комплайнс" перешли в собственность государства пять месяцев назад по иску Генпрокуратуры к бывшему замминистра транспорта Алексею Семенову.

Никулинский районный суд Москвы 29 апреля 2026 года обратил в доход государства активы стоимостью 6 млрд руб., в том числе доли в этих компаниях.

Генпрокуратура утверждала, что Семенов совместно с руководителями подведомственного Минтрансу ФГУП "Защитаинфотранс" использовал обе компании для заключения контрактов и перераспределения бюджетных денег.

Правительство полагает, что продажа активов поможет привлечь инвестиции, развить фондовый рынок и обеспечить технологическую модернизацию экономики.

Юрист Forward Legal Олесь Груздев считает, что количество активов, возвращающихся в частную собственность, может увеличиться.

Сейчас государство постепенно начинает выставлять такие активы на торги, чтобы пополнить бюджет и подстегнуть инвестиционную активность приводит издание слова юриста

Между тем липецкая фабрика, которая ранее изъята у кондитерской корпорации Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), включена в программу приватизации на 2026-2028 годы.

Кроме того, власти обсуждают приватизацию "Сирены-Трэвел" - разработчика крупнейшей системы бронирования авиабилетов "Леонардо" - в 2027 году.