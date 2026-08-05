Москва5 авг Вести.Власти обсуждают приватизацию "Сирены-Трэвел" — разработчика крупнейшей системы бронирования авиабилетов "Леонардо" — в 2027 году, сообщает РБК.

Торги по приватизации группы перешедших в собственность Росимущества активов пройдут не ранее января 2027 года. Об этом рассказали РБК источники, знакомые с обсуждением планов, касающихся предстоящего аукциона.

Главный продукт "Сирены" — система "Леонардо" (PSS — Passenger Service System), которая обеспечивает авиакомпании управление продажами авиабилетов, расписанием рейсов, пересадкой пассажиров. Leonardo пользуются "Аэрофлот" (перешла на нее в 2022 году, после ухода из России американской Sabre), Utair, белорусская "Белавиа".

Интерес к приобретению "Сирены-Трэвел" в зависимости от условий приватизации проявляют госкорпорация "Ростех", "Аэрофлот" и компания ORS — прямой конкурент "Сирены", занимающий меньшую долю рынка (продуктами ORS пользуются авиакомпании S7 и "Азимут").

По словам источников РБК, все три претендента могут быть заинтересованы в приобретении головной компании группы "Сирена" без переданных государству гостиничных активов и IT-компаний, которые не имеют прямого отношения к бизнесу разработчика Leonardo.

Интерес к Транспортно-клиринговой палате (ТКП), входящий в группу "Сирена-Трэвел", проявляют крупные государственные банки. ТКП — специализированная организация, которая выполняет взаиморасчеты между авиакомпаниями и агентами по продаже билетов.

Источник, близкий к группе "Сирена", говорит, что ТКП — это понятный банкам бизнес и готовый актив, доходы от которого можно масштабировать при наличии административного ресурса.

Власти сейчас рассматривают вариант, при котором 25% группы останется у государства. Предварительно актив оценивается в 35 млрд руб. Чистая прибыль "Сирены-Трэвел" за 2024 год составила около 2,9 млрд руб. при выручке около 6,8 млрд руб.