"Яндекс" стал главным претендентом на покупку сервиса "Островок" "Яндекс" может купить сервис бронирования отелей "Островок"

Москва28 мая Вести.Компания "Яндекс" стала основным претендентом на покупку сервиса онлайн-бронирования отелей "Островок". Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке.

По данным издания, среди потенциальных покупателей также рассматривались "Авито" и "Суточно.ру", однако они вышли из переговорного процесса. Владелец "Островка" рассчитывает продать актив за 20 млрд рублей, тогда как потенциальный покупатель оценивает сделку примерно в 15 млрд рублей.

Как отмечает "Коммерсант", первоначально "Островок" оценивался в 27 млрд рублей, однако стоимость была снижена на фоне рыночной ситуации и колебаний курса рубля.

По информации источников газеты, приобретение сервиса позволит "Яндексу" усилить позиции на рынке онлайн-бронирования и приблизиться по масштабу к зарубежным платформам, включая Booking.com.

При этом представители "Яндекса" и "Островка" отказались комментировать информацию о возможной сделке, назвав ее рыночными слухами.

Собеседники издания также отмечают высокую инвестиционную активность в туристическом сегменте. По оценке аналитиков Aspring, в 2026 году на рынке могут состояться несколько крупных сделок общей стоимостью до 35 млрд рублей.