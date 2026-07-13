Крупная закупка самолетов Ту-214 для S7 оказалась под угрозой срыва "Коммерсант": контракт S7 на закупку Ту-214 могут пересмотреть или расторгнуть

Москва13 июл Вести.Контракт авиакомпании S7 с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку до 100 самолетов Ту-214 может быть пересмотрен или расторгнут. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По информации журналистов, главным препятствием является отсутствие со стороны производителя – Казанского авиационного завода – гарантий, связанных с модернизацией воздушного судна. Уточняется, что речь идет о переходе на рассчитанную на двухчленный экипаж кабину, а также об установлении сроков улучшения летно-технических характеристик и сокращения времени простоя самолетов на техническом обслуживании.

Кроме того, пишет издание, другим нерешенным вопросом останется отсутствие государственной субсидии. Она, как уточняется, позволила бы уменьшить стоимость одного Ту-214 с почти 9 миллиардов рублей на треть.

При этом отмечается, что S7 все еще рассчитывает на реализацию контракта. В статье также говорится, что при сохранении текущих условий планы по закупке до 100 самолетов могут скорректировать и уменьшить объемы поставок.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал, что S7 намерена приобрести около 100 импортозамещенных среднемагистральных самолетов Ту-214.