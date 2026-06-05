Росавиация: меморандум на поставку Ту-214 для авиакомпании S7 остается в силе

В Росавиации подтвердили намерения авиакомпании S7 на поставку самолетов Ту-214 Росавиация: меморандум на поставку Ту-214 для авиакомпании S7 остается в силе

Москва5 июн Вести.Меморандум о поставках ста самолетов модели Ту-214 для авиакомпании S7 продолжает действовать. Об этом глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, группа S7 находится в плотном диалоге с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

S7 в плотном диалоге с ОАК – обсуждает формирование экономических параметров, стоимость лизингового платежа, послепродажного обслуживания. Меморандум на 100 машин подписан, продолжает действовать. И у S7 есть, конечно, запрос на этот парк. Они эксплуатировали раньше эти машины. Они их очень хорошо знают сообщил Ядров

Трехсторонний меморандум о взаимодействии в проекте поставки ста самолетов модели Ту-214 между ОАК, группой S7 и Государственной транспортной лизинговой компанией был подписан в начале февраля этого года. Документ развивает договоренности 2024 года и подтверждает намерение сторон по поставке среднемагистральных самолетов, включая суда с расширенными эксплуатационными характеристиками.