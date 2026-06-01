Москва1 июнВести.Объединенная авиастроительная корпорация начала поставки двухдвигательного пассажирского самолета среднемагистрального класса Ту-214. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ОАК Вадим Бадеха.
Как отмечается, этот самолет предназначен для полетов на расстояние до 4,5 тысячи километров.
По Ту-214 поставки уже идутсказал Бадеха
Ранее глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что в сертификат типа для самолета Ту-214 внесли существенные изменения. По его словам, теперь воздушное судно может взаимодействовать с новыми российскими системами безопасности.