Москва1 июн Вести.Объединенная авиастроительная корпорация начала поставки двухдвигательного пассажирского самолета среднемагистрального класса Ту-214. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ОАК Вадим Бадеха.

Как отмечается, этот самолет предназначен для полетов на расстояние до 4,5 тысячи километров.

Ранее глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что в сертификат типа для самолета Ту-214 внесли существенные изменения. По его словам, теперь воздушное судно может взаимодействовать с новыми российскими системами безопасности.