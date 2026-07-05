Уголовное дело против экс-руководителей "Сирена-трэвел" рассмотрят заново в суде Суд отменил решение о прекращении дела бывших топ-менеджеров "Сирена-трэвел"

Москва5 июл Вести.Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение предыдущей инстанции о прекращении уголовного дела в отношении экс-заместителей гендиректора компании "Сирена-трэвел" Александра Кальчука и Игоря Ройтмана, которым инкриминируется нарушение правил эксплуатации средств хранения информации и информационно-телекоммуникационных сетей с тяжкими последствиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы, с которыми ознакомилось агентство.

Постановление Савеловского районного суда Москвы и апелляционное постановление Московского городского суда в отношении Кальчука и Ройтмана отменить, передать уголовное дело на новое рассмотрение в Савеловский районный суд Москвы со стадии предварительного слушания, в ином составе суда приводит СМИ выдержку из постановления суда

Отмечается, что прекращение дела в отношении Кавальчук и Ройтмана произошло на этапе предварительного слушания в связи с примирением сторон, фигурантов освободили от уголовной ответственности. Такое решение обжаловала прокуратура.

"Сирена-трэвел" - крупнейшая хостинговая система на авиарынке, технологический партнер корпорации по внедрению проекта системы бронирования авиабилетов "Леонардо", разработчик системы бронирования Leonardo.

Ее топ-менеджеров задержали весной 2024 года по обвинению в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре, причинивший вред критической информационной инфраструктуре РФ, после дело переквалифицировали.

В феврале 2026-го стало известно, что судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество ряда владельцев группы компаний "Сирена-трэвел" по иску Генпрокуратуры.