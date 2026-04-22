Замгендиректора парка "Патриот" арестовали по делу о получении взятки

Суд заключил под стражу замгендиректора парка "Патриот" по делу о взятке Замгендиректора парка "Патриот" арестовали по делу о получении взятки

Москва22 апр Вести.Суд отправил в СИЗО заместителя генерального директора парка "Патриот" Минобороны РФ по эксплуатации и материально-техническому обеспечению Виталия Мелимука. Об этом сообщает Следственный комитет.

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Мелимук задержан, по ходатайству военного следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сказано в сообщении

По данным следствия, в декабре 2025 года госзаказчик и компания "Гермес" заключили контракты на инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений и прилегающих территорий парка "Патриот" в подмосковном Одинцове, а также филиала парка в Кронштадте. Общая сумма контрактов составила более 1,4 миллиарда рублей.

В апреле этого года Мелимук получил от гендиректора компании 18 миллионов рублей за общее покровительство и помощь в заключении контрактов.

Сейчас следователи устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.