Москва3 сен Вести.Игровая студия "Леста", известная по изданным в России проектам "Мир танков", "Мир кораблей" и "Танки Blitz", будет продана частному инвестору уже этой осенью. Об этом в интервью РБК заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Компания перешла в собственность государства летом 2025 года в результате изъятия из-за возможных связей компании с ее бывшим владельцем — Wargaming. Генпрокуратура подала иск с обвинением, что объединение, в которое входят владельцы "Лесты" и Wargaming, занимается экстремистской деятельностью. Он был удовлетворен, а владельцы признаны экстремистским объединением, которое запрещено в России.

Компания Wargaming.net решила уйти с российского рынка в 2022 году и продала свои активы в стране компании "Леста Игры" (ранее – Lesta Games). С 12 октября 2022 года игры с многомиллионной аудиторией World of Tanks, World of Warships и World of Tanks: Blitz были перенесены на отдельный европейский кластер, их развитием продолжила заниматься Wargaming.net. В то же время в российском сегменте "Леста Игры" запустила в России клоны игр Wargaming.net "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz с отдельной базой игроков и системой платежей. Осенью 2023 года Wargaming.net заявила о запуске инициативы для поддержки Киева. Разработчик продавал внутриигровые наборы, включающие флаг и символику Вооруженных сил Украины. Вырученные средства компания отправляла в фонд поддержки ВСУ.

Теперь, по словам Моисеева, "Лесту" планируется реализовать через прямую продажу заинтересованному инвестору.

Надеюсь, что мы быстро преодолеем юридическую технику и выйдем на сделку уже в сентябре-октябре отметил замминистра

Моисеев также сообщил, что актив оценивается как "очень дорогой", однако конкретную сумму называть не стал. При этом он подчеркнул, что с точки зрения текущего управления активом "там все хорошо". Смена собственника не должна повлиять на операционную деятельность студии и ее игровые проекты. В Минфине рассчитывают завершить сделку в ближайшие месяцы.