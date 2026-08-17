Москва17 авг Вести.Московская биржа намерена активнее привлекать российские компании игровой индустрии к размещению акций на фондовом рынке. Об этом сообщила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова на конференции "Медиадни". Ее слова приводит РБК.

Как отметила Логинова, российские разработчики видеоигр имеют денежные потоки, талантливые команды и потенциал для привлечения капитала через фондовый рынок. На конец 2025 года в России насчитывалось более 150 компаний в сфере геймдева.

Мы хотим, чтобы наши разработчики… тоже могли привлекать капитал на фондовом рынке для своего роста сказала Логинова

Так, Мосбиржа планирует создать совет по видеоиграм в рамках сектора "Рынок инноваций и инвестиций" (РИИ). Биржа уже видит несколько компаний, которые потенциально могут стать эмитентами.

Работа по подготовке игровых компаний к привлечению финансирования ведется совместно с ассоциацией видеоигр. По словам Логиновой, несколько ее участников заинтересованы в выходе на публичный рынок.

Согласно оценкам Организации развития видеоигровой индустрии, аналитического центра НАФИ и холдинга ИФСИ, объем российского рынка видеоигр составляет около 2,3 млрд долларов, а его совокупная аудитория достигает 106-110 млн человек.