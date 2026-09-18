Алиханов: расходы на разработку МС-21 не отразятся на ценах авиабилетов

Глава Минпромторга исключил рост цен на авиабилеты из-за МС-21 Алиханов: расходы на разработку МС-21 не отразятся на ценах авиабилетов

Москва18 сен Вести.Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы при создании отечественного самолета МС-21 не будут включаться в стоимость авиабилетов. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По его словам, значительный объем средств уже вложен в разработку лайнера, из-за чего доля затрат на НИОКР в стоимости первых нескольких самолетов остается высокой.

Здесь государство берет эту нагрузку на себя. Здесь ни в коем случае авиакомпания не будет страдать и не будет перекладывать эти расходы наши окрвские в цены билетов заверил Алиханов

Министр отметил, что из-за высокой доли затрат на разработку стоимость первых самолетов не является рыночной, однако соответствующую финансовую нагрузку берет на себя государство.

Ранее президент России Владимир Путин поучаствовал в церемонии подписании договора на поставку "Аэрофлоту" МС-21.