"Аэрофлот" не фиксирует экстренных всплесков цен на авиатопливо "Аэрофлот" не фиксирует резкого роста стоимости авиатоплива

Москва29 июн Вести."Аэрофлот" не отмечает резкого всплеска цен на авиатопливо, сообщил глава компании Сергей Александровский. Он также отметил, что перевозчик не ожидает роста стоимости билетов на рейсы из-за авиакеросина и продолжает работать в рамках инфляционных коридоров.

С точки зрения роста стоимости (авиатоплива - прим. ред.) находимся в тех же цифрах. Пока экстренных всплесков не было сказал Александровский журналистам

Он также указал, что "Аэрофлот" в вопросе формирования цены на авиабилеты сохранил задачу по работе в рамках "инфляционных коридоров".

Отмечу, что текущая экономика ("Аэрофлота" - прим. ред.) нам позволяет это делать. Поэтому не ожидаем никаких всплесков с точки зрения роста цен добавил глава компании

В апреле Александровский в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявлял, что "Аэрофлот" не повышал цены на билеты на международные направления из-за роста стоимости авиационного топлива. Кроме того, он отмечал, что резкого роста цен на внутренние перевозки также не планируется.