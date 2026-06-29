Москва29 июнВести."Аэрофлот" не отмечает резкого всплеска цен на авиатопливо, сообщил глава компании Сергей Александровский. Он также отметил, что перевозчик не ожидает роста стоимости билетов на рейсы из-за авиакеросина и продолжает работать в рамках инфляционных коридоров.
С точки зрения роста стоимости (авиатоплива - прим. ред.) находимся в тех же цифрах. Пока экстренных всплесков не былосказал Александровский журналистам
Он также указал, что "Аэрофлот" в вопросе формирования цены на авиабилеты сохранил задачу по работе в рамках "инфляционных коридоров".
Отмечу, что текущая экономика ("Аэрофлота" - прим. ред.) нам позволяет это делать. Поэтому не ожидаем никаких всплесков с точки зрения роста цендобавил глава компании
В апреле Александровский в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявлял, что "Аэрофлот" не повышал цены на билеты на международные направления из-за роста стоимости авиационного топлива. Кроме того, он отмечал, что резкого роста цен на внутренние перевозки также не планируется.