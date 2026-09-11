Силуанов заявил, что во время его визита в США речи о снятии санкций с РФ не шло

Силуанов ответил на вопрос о возможности снятия санкций США с России Силуанов заявил, что во время его визита в США речи о снятии санкций с РФ не шло

Москва11 сен Вести.Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что во время его визита в США не обсуждал с американской стороной возможность снятия санкций Соединенных Штатов с Москвы.

Таким образом министр ответил на вопрос, есть ли шанс на отмену ограничений после его поездки.

В данный момент это не рассматривается, мы и не обсуждали это сказал Силуанов, его слова приводятся в канале "Юнашев LIVE" в MAX

Ранее глава Минфина РФ сообщил, что провел на полях саммита G20 встречу с коллегой из США Скоттом Бессентом, в ходе которой стороны договорились о развитии российско-американских финансовых отношений.