Москва11 сенВести.Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что во время его визита в США не обсуждал с американской стороной возможность снятия санкций Соединенных Штатов с Москвы.
Таким образом министр ответил на вопрос, есть ли шанс на отмену ограничений после его поездки.
В данный момент это не рассматривается, мы и не обсуждали этосказал Силуанов, его слова приводятся в канале "Юнашев LIVE" в MAX
Ранее глава Минфина РФ сообщил, что провел на полях саммита G20 встречу с коллегой из США Скоттом Бессентом, в ходе которой стороны договорились о развитии российско-американских финансовых отношений.