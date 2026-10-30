Москва30 окт Вести.Начинающему инвестору следует начать с небольших, пробных вложений для освоения процесса, а затем перейти к регулярным, пусть и небольшим, но постоянным инвестициям для формирования будущего капитала, посоветовал в интервью ИС "Вести" старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Борис Блохин.

Как начинающий инвестор, я бы сделал небольшое вложение в районе, например, 10 000 рублей, чтобы просто понять, как это работает. А в дальнейшем я бы уже выделял посильную сумму (важно выделять ее постоянно, пусть небольшой процент от заработной платы, от каких-то иных доходов, но каждый месяц) и вкладывать ее для того, чтобы рос будущий капитал посоветовал Блохин

Он также рассказал, что инвестирование средств в фонды, управляемые профессионалами (ПИФы), обеспечивает предсказуемость и потенциально более высокую доходность по сравнению с банковскими вкладами, с возможностью ежедневной продажи и получения средств без потери процентов.