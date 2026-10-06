Финэксперт рассказала, где лучше хранить сбережения в 2026 году Финэксперт Фурзикова: деньги лучше распределить между разными инструментами

Москва6 окт Вести.Для получения дохода и сохранения доступа к деньгам в 2026 году стоит распределить сбережения между разными финансовыми инструментами, заявила в беседе с NEWS.ru финансовый директор компании "Альфа-Деньги" Екатерина Фурзикова.

По ее словам, при ключевой ставке в 14% годовых часть денег можно разместить на вкладах, а часть оставить на накопительном счете.

Сейчас, когда ключевая ставка составляет 14% годовых, деньги можно разместить так, чтобы они приносили доход, но при этом оставались доступными. При этом в дальнейшем ставки по вкладам могут снижаться. Поэтому не стоит класть все сбережения в один инструмент. Рекомендуется сначала определить, какая часть денег может понадобиться в ближайшее время. Около 20–30% сбережений можно оставить на накопительном счете — это финансовая подушка. Еще 40–50% можно разместить на вкладах. Причем лучше выбрать разные сроки. Так не придется ждать окончания одного большого вклада, если деньги понадобятся раньше сказала Фурзикова

Эксперт отметила, что небольшую часть средств также можно вложить в короткие облигации надежных компаний или фонды денежного рынка. До 15% сбережений Фурзикова посоветовала держать в валюте или золоте.

Сейчас можно рассмотреть вклад примерно на полгода: он позволяет зафиксировать текущую ставку, но при этом не блокирует деньги на слишком долгий срок. Годовой депозит подойдет тем, кто точно знает, что деньги не понадобятся в ближайший год и при этом ставка по нему заметно выше. Оставшуюся часть сбережений можно использовать для диверсификации. Например, небольшую сумму — около 15–25% — направить в короткие облигации надежных компаний или фонды денежного рынка. Еще до 15% можно держать в валюте или золоте. При этом полностью переводить сбережения в эти инструменты не стоит. Их стоимость может заметно меняться заключила она

Ранее советник председателя совета директоров АО "Национальный Банк Сбережений" Оксана Скареднова пояснила, что хранить крупные суммы на одной банковской карте, особенно зарплатной, небезопасно из-за риска мошенничества, блокировки счета и отсутствия доходности.